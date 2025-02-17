Інтерфакс-Україна
Події
17:10 17.02.2025

Поширене в соцмережах відео з наказом росіянам розстріляти українських полонених доводить, що страти є свідомою політикою РФ – Лубінець

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Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян, повідомив повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", - написав Лубінець в телеграм-каналі в понеділок.

Він підкреслив, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Як омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", - заявив Лубінець.

Він закликав всіх, хто може бути свідком або має будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, повідомити про це на "гарячу лінію" омбудсмана України за номером 0800 50 17 20.

"Кожне свідчення є важливим для встановлення істини. Надана інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права", - резюмував він.

Теги: #лубінець #військові

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