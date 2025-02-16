Зеленський: Трамп єдиний, хто може підштовхнути Путіна до мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп є єдиним, хто дійсно може підштовхнути Володимира Путіна до мирних перемовин.

"Він не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий щодо президента Трампа, і я думаю, що у президента є такий шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів", - сказав Зеленський у недільному інтерв’ю NBC News.

На думку Зеленського, Путін не має наміру закінчувати війну, адже постійно вводить світ в оману.

Також український лідер закликав міжнародну спільноту не довіряти заявам Путіна.