Інтерфакс-Україна
Події
22:19 16.02.2025

Зеленський: Трамп єдиний, хто може підштовхнути Путіна до мирних перемовин

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп є єдиним, хто дійсно може підштовхнути Володимира Путіна до мирних перемовин.

"Він не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий щодо президента Трампа, і я думаю, що у президента є такий шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів", - сказав Зеленський у недільному інтерв’ю NBC News.

На думку Зеленського, Путін не має наміру закінчувати війну, адже постійно вводить світ в оману.

Також український лідер закликав міжнародну спільноту не довіряти заявам Путіна.

Теги: #путін #перемовини #трамп

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