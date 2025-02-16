Інтерфакс-Україна
Події
05:37 16.02.2025

Військове командування РФ може замість Покровська спрямувати головний наступ на Костянтинівку – ISW

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Російське просування на південь і південний захід від Покровська протягом останніх двох тижнів сповільнилося і російське військове командування може віддати перевагу наступальним операціям проти Костянтинівки, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за суботу 15 лютого.

"Російські війська здійснили швидке просування, спрямоване на розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, у грудні 2024 року та січні. 2025 року, але з початку лютого 2025 року російське просування на південний захід від Покровська сповільнилося", - зазначають аналітики ISW.

За їх оцінкою російським військам було важко просунутися на північ від Котлиного та на захід від Удачного, оскільки "вони, здається, зіткнулися з більш узгодженою українською обороною в цих районах".

Українські сили також провели кілька контратак поблизу Котлиного та Піщаного (на південний схід від Котлиного), щоб створити загрозу російським позиціям на виступі.

ISW припускає, спираючись на інформацію з пабліків російських блогерів, що уповільнення російського просування може дозволити українським силам розпочати значні контратаки в найближчі тижні та отримати можливість зруйнувати російський виступ на південь від Покровська.

Ознакою можливого перенесення напрямку головного наступу росіян ISW називає те, що російське військове командування не підсилює угруповання російських сил на південь від Покровська, натомість є повідомлення про передислокацію підрозділів на торецький напрямок, що може свідчити про намір зробити в 2025 році пріоритетним штурм Костянтинівки.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-15-2025

Теги: #покровськ #ворог #затримка #війна #isw

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