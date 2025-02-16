МАГАТЕ видало заяву з приводу наслідків удару БпЛА по конфайнменту на ЧАЕС

Рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди МАГАТЕ, заявив генеральний директор агенства Рафаель Гроссі у суботу.

В МАГАТЕ підтвердили, що команда фахівців агентства, яка що базується на місці події, отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела детальний огляд для оцінки пошкоджень об'єкту "Укриття", де російський безпілотник у п'ятницю вранці пробив дірку в даху аркоподібної споруди.

"Українські пожежники працюють цілодобово в морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після п'ятничного удару безпілотника по будівлі, що містить залишки реактора, зруйнованого під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році", - заявив Гроссі.

Незважаючи на значні пошкодження, спричинені ударом безпілотника, команду МАГАТЕ поінформували, що рівень радіації на об'єкті не змінився. Це також було підтверджено власними вимірюваннями команди, які показали нормальні значення потужності дози поблизу конфайнменту у порівнянні з тими, які МАГАТЕ фіксувало з моменту встановлення постійної присутності на об'єкті трохи більше двох років тому.

Команда підтвердила, що як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання арки "Укриття" було пошкоджено, в результаті чого утворилася діра діаметром приблизно шість метрів, а також пошкоджено деяке обладнання та електричні кабелі. Однак, за їх висновками, несучі балки конструкції не зазнали значних пошкоджень. Команді МАГАТЕ також показали деякі уламки безпілотника, що залишилися на місці події, в тому числі частини крил. Пошкоджений безпілотник був вилучений українськими фахівцями і відвезений для подальшого аналізу.

"Це, безумовно, був дуже серйозний інцидент, коли безпілотник влучив у велику захисну споруду на великому ядерному об'єкті і пошкодив її. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний об'єкт - це абсолютна неприпустимість, цього ніколи не повинно статися", - сказав Гроссі. Він наголосив, що ядерна безпека залишається під великою загрозою "оскільки ми також спостерігаємо зростання військової активності в районі Запорізької атомної електростанції".

Команду МАГАТЕ поінформували, що завод планує встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолів поблизу зони, що зазнала атаки безпілотника. Однак це завдання не може бути виконане до повної ліквідації решти пожеж, щоб уникнути пошкодження датчиків.

Як повідомлялося, внаслідок удару російсього безпілотника по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-276-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine