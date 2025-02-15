Інтерфакс-Україна
Події
14:03 15.02.2025

Введенню військ країн Європи до України мають передувати гарантії дій на випадок нападу на них – прем'єр Швеції

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Введенню військ країн Європи до України мають передувати гарантії дій на випадок нападу на них – прем'єр Швеції

Перш ніж вводити війська на територію, треба добре продумати, що станеться, якщо ці війська зазнають нападу, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

"Мені дуже важко уявити, що це може бути зроблено без дуже, дуже надійних гарантій того, що станеться, якщо на них нападуть", – сказав він.

За словами Крістерссона, наразі про це "легше сказати, аніж це зробити".

Коментуючи на прохання ведучої слова президента США Дональда Трампа про необхідність Європи взяти на себе відповідальність за всі рішення після укладення угоди про мир в Україні, він наголосив, що Європа, очевидно, повинна бути частиною цієї угоди.

"Немає можливості просто залишити наслідки угоди країнам Європейського Союзу. Але, звичайно, я не виключаю можливості укладення угоди, яка потребуватиме захисту і з боку країн Європейського Союзу. Саме тому ми так потрібні у всіх цих переговорах, які закінчуються угодою", – підсумував Крістерссон.

Теги: #війська #швеція #мюнхенська_конференція

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