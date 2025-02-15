Інтерфакс-Україна
Події
10:14 15.02.2025

У Херсонській області завершена пошукова операція з розшуку тіл дітей, які провалилися під кригу

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У Херсонській області завершена пошукова операція з розшуку тіл дітей, які провалилися під кригу
Фото: ДСНС

У Великоолександрівській громаді Херсонської області завершена пошукова операція з розшуку тіл трьох дітей, які в четвер, 13 лютого, провалилися під кригу, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Водолазна група Головного управління ДСНС України у Херсонській області підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід на території Великоолександрівської громади. Напередодні рятувальники знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика", - повідомив він у Телеграмі.

Прокудін висловив співчуття родині, яка втратила найдорожче.

"Водолази ДСНС виявили на дні річки тіло 13-річного хлопчика. Його знайшли на відстані 500 метрів від місця, де діти провалились під лід", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У відомстві вказали, що до пошукових робіт від ДСНС Херсонщини було задіяно 25 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки, плавзасоби, спеціальне пошукове обладнання та підводні дрони.

Як повідомлялось, у Великоолександрівській громаді четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди.

Теги: #діти #херсонська_область #крига

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