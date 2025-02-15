Інтерфакс-Україна
Події
06:41 15.02.2025

Саудівська Аравія висловила готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

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Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на своїй території, а також підтвердила свої постійні зусилля для досягнення тривалого миру між РФ та Україною, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

"Королівство Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним 12 лютого, а також оголошення про можливість проведення саміту за участю їх високоповажності двох президентів у Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля для досягнення тривалого миру між Росією та Україною.

Зазначається, що 3 березня 2022 року наслідний принц і прем’єр-міністр КСА Мухаммед бін Салман бін Абдульазіз під час телефонних розмов з Путіним та Зеленським "висловив готовність Королівства надати свої посередницькі послуги для досягнення політичного врегулювання кризи".

"Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля, зокрема шляхом організації численних зустрічей з цього питання", - додали в МЗС.

Джерело: https://x.com/KSAmofaEN/status/1890382947695333776

Теги: #путін #трамп #саударавія

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