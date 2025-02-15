Інтерфакс-Україна
Події
00:21 15.02.2025

Єрмак: Зеленський зустрінеться з Путіним, коли Україна матиме сильну позицію та чіткі гарантії

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Єрмак: Зеленський зустрінеться з Путіним, коли Україна матиме сильну позицію та чіткі гарантії
Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Володимиром Путіним, коли Україна матиме сильну позицію та чіткі гарантії безпеки, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент сьогодні чітко сказав що буде готовий зустрітися з Путіним коли Україна буде готова до таких перемовин. Коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами і Європою. Коли Україна буде розуміти які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", - сказав Єрмак в ефірі телемарафону.

Як повідомлялось, Зеленский не планує зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Володимира Путіна, але це буде лише після підготовки з президентом США Дональдом Трампом загального плану про закінчення війни.

Теги: #путін #зустріч #зеленський

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