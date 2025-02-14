Мінстратегпром і німецька "Helsing" розширюють співпрацю щодо ШІ в українські розробки

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф домовились про наступний етап співробітництва щодо розширення співпраці в напрямку впроваджень технологій штучного інтелекту в українські розробки.

"Сьогодні разом із радником президента України зі стратегічних питань Олександром Камишіним та CEO та співзасновником Helsing GmbH Гундбертом Шерфом затвердили домовленості про розширення співпраці в напрямку впроваджень технологій штучного інтелекту в українські розробки", - написав Сметанін в телеграмі.

За його словами, у п'ятницю домовились про наступний етап співробітництва. "Компанія заявила про намір продовжувати й поглиблювати співробітництво з українським defence tech – зокрема, в масштабуванні виробництва", - написав він.

Сметанін додав, що рік тому Мінстратегпром підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони, а вже на початку зими презентували дрон, виготовлений у кооперації української й німецької компаній, із впровадженням систем штучного інтелекту Helsing.

"Дякую Helsing за результативність, швидкий старт та сміливість працювати в Україні. Технології змінюють правила війни, і я вдячний вам за прискорення цього процесу. Це має надзвичайне значення як для українського ОПК, так і для розвитку військових технологій в усьому світі", - підкреслив Сметанін.

Джерело: https://t.me/herman_smetanin_msp/234