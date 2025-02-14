Кабмін впорядкував відшкодування курсантами витрат на навчання у разі дострокового розірвання контракту чи відмови від служби

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат на навчання у разі дострокового розірвання контракту чи відмови від подальшого проходження військової служби.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, передбачено відшкодування курсантами витрат державі у разі дострокового розірвання контракту у зв’язку з припиненням громадянства України, та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського складу або офіцерського складу після закінчення закладу фахової передвищої військової та вищої військової освіти.

Також передбачено відшкодування особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п'яти років (десяти років - для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення закладу вищої освіти в мирний час, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану.