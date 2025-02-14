Інтерфакс-Україна
Події
02:37 14.02.2025

Сибіга: Україна готова відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки

1 хв читати
Сибіга: Україна готова відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки
Фото: МЗС України

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга в ході візиту в Париж 12-13 лютого обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств країн Європи та представниками Європейської комісії взаємодію союзників з адміністрацією США та зміцнення євроатлантичної безпеки, повідомила пресслужба МЗС.

"Дипломати обговорили взаємодію європейських союзників із новою адміністрацією США та зміцнення євроатлантичної безпеки. Андрій Сибіга підкреслив, що Україна готова відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки завдяки своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду", - сказано в повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, Сибіга зустрівся з головами МЗС Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Великої Британії та чільних представників Єврокомісії.

За результатами зустрічі міністри ухвалили спільну заяву, яка підкреслює відданість підтримці України, її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед російською агресією.

Сибіга також провів двосторонні зустрічі з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті, під час яких сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного.

Окрім цього, глава МЗС України провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським та міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкна, а також уперше поспілкувався з новопризначеним державним секретарем США Марком Рубіо. 

Теги: #зустрічі #париж #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 21.05.2025
Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

15:08 21.05.2025
Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

13:26 21.05.2025
Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

19:01 20.05.2025
Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

17:25 20.05.2025
Сибіга в ЄС назвав можливі санкції для РФ та запросив угорців до діалогу про нацменшини, щоб розблокувати відкриття переговорних кластерів

Сибіга в ЄС назвав можливі санкції для РФ та запросив угорців до діалогу про нацменшини, щоб розблокувати відкриття переговорних кластерів

16:31 20.05.2025
Сибіга в Брюсселі буде закликати до дипломатичної мобілізації, щоб примусити РФ до миру

Сибіга в Брюсселі буде закликати до дипломатичної мобілізації, щоб примусити РФ до миру

08:18 20.05.2025
Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

10:36 19.05.2025
Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу - Сибіга

Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу - Сибіга

11:04 18.05.2025
Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться

Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться

11:09 17.05.2025
Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору УПЦ

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

РФ вдарила ракетою по Харкову, пошкоджено будинок – мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА