Сибіга: Україна готова відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки

Фото: МЗС України

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга в ході візиту в Париж 12-13 лютого обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств країн Європи та представниками Європейської комісії взаємодію союзників з адміністрацією США та зміцнення євроатлантичної безпеки, повідомила пресслужба МЗС.

"Дипломати обговорили взаємодію європейських союзників із новою адміністрацією США та зміцнення євроатлантичної безпеки. Андрій Сибіга підкреслив, що Україна готова відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки завдяки своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду", - сказано в повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, Сибіга зустрівся з головами МЗС Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Великої Британії та чільних представників Єврокомісії.

За результатами зустрічі міністри ухвалили спільну заяву, яка підкреслює відданість підтримці України, її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед російською агресією.

Сибіга також провів двосторонні зустрічі з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті, під час яких сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного.

Окрім цього, глава МЗС України провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським та міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкна, а також уперше поспілкувався з новопризначеним державним секретарем США Марком Рубіо.