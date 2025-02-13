Інтерфакс-Україна
Події
18:27 13.02.2025

Лісовий допускає, що керівництво Одеської юракадемії буде опиратися реорганізації вишу

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Лісовий допускає, що керівництво Одеської юракадемії буде опиратися реорганізації вишу

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий допускає, що керівництво Національного університету "Одеська юридична академія" буде опиратися реорганізації вишу.

"Про приєднання Одеської юридичної академії до Одеського національного університету імені І. Мечникова. Рішення, яке ухвалили на засіданні уряду, є логічним з огляду на зміни, які Міністерство освіти і науки впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів", - написав Лісовий у Facebook.

Він додав, що таке рішення не вплине негативно на студентів та викладачів.

"Проте інша ситуація — для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії", - написав Лісовий.

Міністр допустив, що "таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів приєднав до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Національний університет "Одеська юридична академія". В Міносвіти і науки повідомили, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

Теги: #виші #ківалов #лісовий

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