Кабмін приєднав Одеську юракадемію до Одеського університету ім.Мечникова, Ківалов посаду не збереже

Кабінет міністрів приєднав до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Національний університет "Одеська юридична академія", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Реорганізація не вплине негативно на студентів. Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті "Одеська юридична академія" та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід програм Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що для передачі майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором університету ім. І. Мечникова.

В міністерстві додали, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

Президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.