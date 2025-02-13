Інтерфакс-Україна
Події
12:57 13.02.2025

Кабмін приєднав Одеську юракадемію до Одеського університету ім.Мечникова, Ківалов посаду не збереже

1 хв читати
Кабмін приєднав Одеську юракадемію до Одеського університету ім.Мечникова, Ківалов посаду не збереже

Кабінет міністрів приєднав до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Національний університет "Одеська юридична академія", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Реорганізація не вплине негативно на студентів. Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті "Одеська юридична академія" та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід програм Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що для передачі майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором університету ім. І. Мечникова.

В міністерстві додали, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

Президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

Теги: #реорганізація #виші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 02.05.2025
Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

15:34 30.04.2025
У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради

У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради

13:10 21.03.2025
Реорганізовано 10 закладів вищої освіти, а чесні вибори ректорів проведено у 35 вишах - Лісовий

Реорганізовано 10 закладів вищої освіти, а чесні вибори ректорів проведено у 35 вишах - Лісовий

12:15 13.03.2025
Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

10:17 13.03.2025
Суд призупинив реорганізацію Одеської юракадемії до завершення судових спорів

Суд призупинив реорганізацію Одеської юракадемії до завершення судових спорів

12:46 28.02.2025
Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

11:53 28.02.2025
Лісовий: Ми не можемо інвестувати виділені на освіту кошти в модернізацію гуртожитків, де проживають переселенці

Лісовий: Ми не можемо інвестувати виділені на освіту кошти в модернізацію гуртожитків, де проживають переселенці

18:27 13.02.2025
Лісовий допускає, що керівництво Одеської юракадемії буде опиратися реорганізації вишу

Лісовий допускає, що керівництво Одеської юракадемії буде опиратися реорганізації вишу

03:43 03.02.2025
Адміністрація Трампа хоче реорганізувати USAID, але Маск заявив, що "їй час померти" - ЗМІ

Адміністрація Трампа хоче реорганізувати USAID, але Маск заявив, що "їй час померти" - ЗМІ

09:48 30.12.2024
Мінспорту створить науково-освітній спортивний кластер на базі трьох вишів

Мінспорту створить науково-освітній спортивний кластер на базі трьох вишів

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

ОСТАННЄ

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Кабмін розподілив ще 272,5 млн грн субвенції на будівництво укриттів у школах - Шмигаль

У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

ДСНС підтверджує загибель двох людей під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА