Трамп у розмові із Зеленським не сказав, що Путін і РФ були пріоритетами

Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що пріоритетом є Україна.

"В розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетами. Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки, але дуже важливо, що у нас вже було три розмови з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім нічого не може бути про Україну без України", - сказав Зеленський журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС.

Президент України також повідомив, що обговорював з Трампом залучення Росією північно-корейських військ.

"І він здивований, сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, біля 200 підприємств", - зазначив президент.