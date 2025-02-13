Інтерфакс-Україна
Події
16:10 13.02.2025

Трамп у розмові із Зеленським не сказав, що Путін і РФ були пріоритетами

1 хв читати
Трамп у розмові із Зеленським не сказав, що Путін і РФ були пріоритетами
Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що пріоритетом є Україна.

"В розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетами. Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки, але дуже важливо, що у нас вже було три розмови з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім нічого не може бути про Україну без України", - сказав Зеленський журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС.

Президент України також повідомив, що обговорював з Трампом залучення Росією північно-корейських військ.

"І він здивований, сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, біля 200 підприємств", - зазначив президент.

Теги: #розмова #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 21.05.2025
Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

15:54 21.05.2025
Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

12:21 21.05.2025
Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

05:43 21.05.2025
Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

04:41 21.05.2025
Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

02:18 21.05.2025
Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

22:28 20.05.2025
Зеленський провів розмову з Стармером

Зеленський провів розмову з Стармером

21:54 20.05.2025
Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

19:34 20.05.2025
Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

19:21 20.05.2025
Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА