В ЄС розглядають телефонну розмову Трампа з Путіним як початок процесу і наполягають на принципі «нічого про Україну без України»

В Європейський комісії розглядають телефонну розмову президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним як початок процесу з пошуку мирного врегулювання, і наголошують, що позиція Європейського союзу у цьому питанні залишається незмінною: нічого про Україну без України.

«Я вважаю, що важливо зазначити, що це початок процесу. Вчорашня телефонна розмова між президентом Трампом і президентом Путіним знаменує початок процесу.., буде низка зустрічей», - заявила керівник пресслужби Європейської комісії Паула Піньйо в четвер у Брюсселі.

При цьому Піньйо навела приклади таких зустрічей, які відбудуться вже на цьому тижні в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки, де буде президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. «Тому ми справді розглядаємо це як частину процесу, його початок, а потім ми побачимо наступні кроки, як це буде розвиватися», - додала керівник пресслужби ЄК.

Вона також констатувала, що принцип ЄС стосовно мирних переговорів залишається незмінним: «нічого про Україну без України». «Ми знаємо, що будь-який справедливий і тривалий мир має включати Україну за столом. Тому що безпека України це безпека Європейського союзу, базуючись на повазі незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», - наголосила Піньйо.

Речник ЄК з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер у свою чергу зазначила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та її народ.

«Україна вже пережила неймовірний біль протягом майже трьох років. Україна зробила неможливе. Завжди важливо пам’ятати, що це Росія агресор, і вона не може бути винагороджена за свою агресію. І коли справа доходить до будь-яких дискусій, ця угода повинна бути стійкою, адже погана угода приведе лише до ще більше війни, як це було раніше. Як сказала високий представник Європейського союзу Кая Каллас, незалежність і територіальна цілісність України є безумовними, тому наші пріоритети - зміцнити Україну», - деталізувала вона.