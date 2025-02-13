Інтерфакс-Україна
Події
14:42 13.02.2025

В ЄС розглядають телефонну розмову Трампа з Путіним як початок процесу і наполягають на принципі «нічого про Україну без України»

2 хв читати
В ЄС розглядають телефонну розмову Трампа з Путіним як початок процесу і наполягають на принципі «нічого про Україну без України»

В Європейський комісії розглядають телефонну розмову президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним як початок процесу з пошуку мирного врегулювання, і наголошують, що позиція Європейського союзу у цьому питанні залишається незмінною: нічого про Україну без України.

«Я вважаю, що важливо зазначити, що це початок процесу. Вчорашня телефонна розмова між президентом Трампом і президентом Путіним знаменує початок процесу.., буде низка зустрічей», - заявила керівник пресслужби Європейської комісії Паула Піньйо в четвер у Брюсселі.

При цьому Піньйо навела приклади таких зустрічей, які відбудуться вже на цьому тижні в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки, де буде президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. «Тому ми справді розглядаємо це як частину процесу, його початок, а потім ми побачимо наступні кроки, як це буде розвиватися», - додала керівник пресслужби ЄК.

Вона також констатувала, що принцип ЄС стосовно мирних переговорів залишається незмінним: «нічого про Україну без України». «Ми знаємо, що будь-який справедливий і тривалий мир має включати Україну за столом. Тому що безпека України це безпека Європейського союзу, базуючись на повазі незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», - наголосила Піньйо.

Речник ЄК з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер у свою чергу зазначила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та її народ.

«Україна вже пережила неймовірний біль протягом майже трьох років. Україна зробила неможливе. Завжди важливо пам’ятати, що це Росія агресор, і вона не може бути винагороджена за свою агресію. І коли справа доходить до будь-яких дискусій, ця угода повинна бути стійкою, адже погана угода приведе лише до ще більше війни, як це було раніше. Як сказала високий представник Європейського союзу Кая Каллас, незалежність і територіальна цілісність України є безумовними, тому наші пріоритети - зміцнити Україну», - деталізувала вона.

Теги: #путін #розмова #трамп #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 21.05.2025
Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

12:28 21.05.2025
ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

12:21 21.05.2025
Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

08:51 21.05.2025
ЄС планує скоротити частину закордонних представництв

ЄС планує скоротити частину закордонних представництв

05:43 21.05.2025
Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

04:41 21.05.2025
Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

02:18 21.05.2025
Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

23:53 20.05.2025
Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

22:52 20.05.2025
З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

21:19 20.05.2025
ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

ОСТАННЄ

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

Кабмін розподілив ще 272,5 млн грн субвенції на будівництво укриттів у школах - Шмигаль

У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

ДСНС підтверджує загибель двох людей під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

З початку 2025 року 704 донеччанина були евакуйовані у більш безпечні місця – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА