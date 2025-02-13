Інтерфакс-Україна
Події
14:23 13.02.2025

Премʼєр Польщі закликав політичні сили і лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні

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Премʼєр Польщі закликав політичні сили і лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні
Фото: Сайт Президента України

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск закликав всі політичні сили і лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні і бути єдиними перед обличчям загрози зі Сходу.

"Міжнародна ситуація настільки серйозна, що ми не можемо дозволити собі сперечатися про нашу безпеку всередині країни. Я закликаю всі політичні сили і лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні і бути єдиними перед обличчям загрози зі Сходу. Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці і солідарності", - написав Туск у соцмережі Х.

Теги: #війна #геополітика #туск

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