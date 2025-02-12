Умєров візьме участь у засіданні Ради НАТО-Україна

Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь в засіданні Ради НАТО-Україна, яка відбудеться в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Про це у середу в Брюсселі напередодні засідання повідомив генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Засідання відбудеться у форматі ланчу.

«Завтра вдень ми зустрінемося в Раді Україна-НАТО з міністром оборони Рустемом Умєровим і Верховним представником ЄС Каєю Каллас», - повідомив він.

Рютте також зазначив, що іншим питанням порядку денного буде підготовка до саміту НАТО в Гаазі в червні. «Тож дозвольте мені повернутися до цієї роботи – і на чому ми зосередимося завтра. Однією з тем, яка стоїть на першому місці в нашому порядку денному, є витрати на оборону. У нас є надійні плани, щоб захистити наш мільярд людей у ​​більш небезпечному світі. Але ми не маємо всього необхідного для їх повного впровадження, якщо це буде потрібно», - констатував генсек НАТО.

За його словами, зараз триває робота над узгодженням «нових амбітних цілей оборонних можливостей для членів Альянсу – так званих цілей можливостей – які будуть ключовими для того, щоб ми мали належних людей і обладнання для стримування та захисту». «І це вимагає, щоб багато членів Альянсу, особливо в Європі та Канаді, інвестували значно більше. Ми знаємо, що потрібно зробити», - підкреслив генсек альянсу.

Крім того, міністри оборони розглянуть триваючу кампанію дестабілізації Росії проти союзників по НАТО. «Ми бачимо диверсії, вбивства, небезпечне блокування цивільних авіаліній і атаки на критичну інфраструктуру, включно з підводною», - додав Рютте.