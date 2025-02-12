Українська армія з 110 бригад стримує армію РФ з 220 бригад - Зеленський

Сьогодні армія України складається з 110 бригад, у той час, як у РФ - 220, і вони будуть збільшувати у цьому році кількість бригад до 250, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні армія України – 110 бойових бригад, і це дуже багато. 100 бригад плюс – це дуже серйозна армія. А Росія – 220, і вони будуть наближатися до 250 у 2025 році. Тобто у них армія в два рази більша", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Guardian.

За його словами, у той же час у Європі з урахуванням американських військ, які там присутні, є реально близько 82 бойових бригад.

"І сьогодні армія, яка є з 110 бригад, стримує тих, у кого 220-230 бригад. Але це один до двох, ви бачите", - зазначив Зеленський, додавши, що для результативного наступу потрібно, щоб військо було як мінімум один до трьох.

"Так от, якщо без України, ви зрозумієте, що в Росії один до трьох до Європи", - наголосив Зеленський.