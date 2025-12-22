Інтерфакс-Україна
Економіка
10:31 22.12.2025

Чисельність корів у домогосподарствах скорочується, у промисловому секторі зростає - аналітики

В Україні станом на 1 грудня 2025 року в присадибному і промисловому секторі утримується 1,943 млн голів ВРХ, у тому числі 1,76 млн корів, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ) із посиланням на дані Держстату.

У галузевому об`єднанні зазначили, що порівняно до 1 листопада 2025 року поголів’я ВРХ скоротилося на 77,8 тис. голів (-4%), чисельність корів - на 29,3 тис. голів (-3%). Порівняно до 1 грудня 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 236 тис. голів (-11%), у тому числі корів – на 141 тис. голів (-12%). Близько 49% тварин наразі утримується на промислових підприємствах, а 51% – в господарствах населення.

Асоціація підрахувала, що в промисловому секторі утримується 948 тис. голів ВРХ, що на 1 тис. голів більше (+0,1%) відносно 1 листопада 2025 року. За останній місяць поголів’я корів становить 385,2 тис. голів і виросло на 1,1 тис. голів (+0,3%). За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах збільшилося на 30,7 тис. голів (+3%), а кількість корів збільшилася на 9,9 тис. голів (+3%).

У присадибному секторі є 995 тис. голів ВРХ, що на 79 тис. менше (-7%) порівняно до 1 листопада 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 грудня 2025 року становила 690,8 тис. голів, що на 30 тис. менше (-4%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 266 тис. голів (-21%), а кількість корів зменшилася на 151 тис. голів (-18%).

"Поголів’я корів скорочується переважно в присадибному секторі. Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства", - зазначив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Він підкреслив, що війна лише погіршила ситуацію. Триває різке скорочення поголів’я на сході і півдні країни. Сільгосппідприємства релокують корів з Сумської та Дніпропетровської області в безпечніші  регіони Західної України в умовах активізації російських ракетно-бомбових ударів по прикордонним та прифронтовим населеним пунктам. Поголів’я корів скоротилося в Закарпатській та Чернівецькій області, що, ймовірно, пов’язано з позбавленням від непродуктивного поголів’я.

Експерт також нагадав, що більшість ферм в Україні була побудована в 70-80-х роках і вони вже не відповідають вимогам для утримання тварин. Нестача придатних для утримання корів приміщень створює передумови для подальшого скорочення поголів’я. Багато фермерів не інвестує у збільшення поголів’я корів під час війни і відчуває дефіцит обігових коштів. Виробничі витрати фермерів збільшуються швидше, ніж ціни на готову продукцію через зростання вартості кормів, електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності населення.

Водночас у відносно безпечних регіонах України модернізуються діючі та будуються нові потужності. Також нарощується висопродуктивне поголів’я корів. Станом на грудень 2025 року не менше ніж 40 господарств впроваджують ці заходи, підрахували в галузевому об`єднанні.

"У жовтні темпи приросту поголів’я корів у промисловому секторі також сповільнилися, що може бути пов’язано з триваючим "ведмежим трендом" на молочному ринку та зниженням цін на біржові товари та молоко-сировину. За останній місяць поголів’я корів зросло на МТФ в 14 областях, переважно у відносно безпечних областях Центральної і Західної України", - констатували в АВМ.

