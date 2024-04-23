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20:13 23.04.2024

Зеленський повідомив, що на підприємствах українського ОПК задіяно щонайменше 300 тис. співробітників

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Зеленський повідомив, що на підприємствах українського ОПК задіяно щонайменше 300 тис. співробітників

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу наразі задіяно щонайменше 300 тисяч співробітників.

"Сьогодні говорив із Головкомом ЗСУ Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів на ключових точках фронту. І особлива увага зараз - Донецькій області. Вдячний усім, хто дійсно стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч", - заявив Зеленський.

Глава держави також висловив подяку кожному і кожній, хто працює на оборонних виробництвах.

"Це сотні компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони - дякую всім, чий внесок допомагає Україні боротися", - заявив він.

Це, за словами президента, "щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць - тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК. Дякую і кожній компанії, яка співпрацює з ними і допомагає. Дякую всім партнерам".

"Наше виробництво має щомісяця відчутно доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо: щомісяця - більше української зброї", - резюмував Зеленський.

 

 

 

Теги: #опк #чисельність #співробітники

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