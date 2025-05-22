США найрішучіше засуджують вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

У США назвали вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні "зухвалим актом боягузливого антисемітського насильства" та обіцяють знайти винних та притягнути їх до відповідальності.

"Ми найрішучіше засуджуємо вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія. Наші молитви з їхніми близькими. Це був зухвалий акт боягузливого антисемітського насильства. Не помиляйтеся: ми знайдемо винних і притягнемо їх до відповідальності", - повідомив державний секретар Марко Рубіо в соцмережі Х.

Президент Дональд Трамп заявив, що ненависті та радикалізму немає місця в США.

"Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися зараз! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас всіх Бог!", - написав він.

На подію відреагував і посол Ізраїлю в ООН Денні Данон, назвавши убивства "актом антисемітського тероризму".

"Ми впевнені, що американська влада вживе рішучих заходів проти осіб, відповідальних за цей злочинний акт", - заявив Данон.

Раніше агентство Reuters повідомило, що чоловіка і жінку застрелили в середу ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора США.