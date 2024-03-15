Кабмін України пропонує в післявоєнний період встановити чисельність Держприкордонслужби до 75 тис. осіб

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді в післявоєнний період встановити чисельність Державної прикордонної служби до 75 тис. осіб.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема схвалено проєкт закону про внесення зміни до закону "Про Державну прикордонну службу України", який пропонує встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тис. осіб, зокрема до 67 тис. військовослужбовців.

Зазначається, що таке рішення зумовлене необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах.