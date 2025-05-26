На Харківщині від обстрілів безпілотниками постраждало дві ферми, загинуло щонайменше 40 корів

Російська армія в ніч на 25 травня об стріляла Харківську область, пошкоджено дві ферми, загинуло щонайменше 40 корів і телиць, повідомив Офіс генерального прокурора в Facebook.

Згідно з повідомленням, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала с. Мокра Рокитна Харківського району, застосувавши шість ударних безпілотників. Внаслідок влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинуло щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.

Водночас приблизно о 02:50 БпЛА вдарили по с. Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі с/г підприємства. Загинуло щонайменше 10 телиць.

Наразі за процесуального керівництва Харківської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та необхідні заходи для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями, - запевнили в Офісі генерального прокурора.