Чисельність ВРХ за рік скоротилася на 8%, корів – на 9%

У присадибному і промисловому секторі України станом на 1 серпня 2025 року утримується 2 млн 151,5 тис. голів ВРХ, що на 18 тис. голів (-0,8%) менше, ніж місяць тому, і на 8% менше, ніж рік тому, повідомила Асоціація виробників молока з посиланням на дані Дерстату.

У галузевій асоціації зазначили, що чисельність корів наразі становить 1,14 млн, що на 5,8 тис. голів (-0,5%) менше, ніж на початок липня цього року, та на 9% менше, ніж було рік тому. Близько 43% тварин утримується на промислових підприємствах, а 57% – в господарствах населення.

У промисловому секторі утримується 923,5 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів більше (+0,2%) відносно 1 липня 2025 року. Поголів’я корів становить 381,6 тис. і зменшилося за останній місяць на 500 голів (-0,1%). За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах скоротилося на 1,7 тис. голів (-0,18%), але кількість корів збільшилася на 1,4 тис. голів (+0,4%).

У присадибному секторі знаходиться 1,228 млн голів ВРХ, що на 20 тис. голів менше (-1,6%) порівняно з даними місяць тому. Кількість корів у господарствах населення станом на початок серпня 2025 року становила 758,8 тис. голів, що на 5 тис. голів менше (-0,7%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 192 тис. голів (-14%), а кількість корів зменшилася на 108 тис. голів (-12%).

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, чиї слова наведено в повідомленні, зазначив, що скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Наразі триває різке скорочення поголів’я на Сході і Півдні, сільгосппідприємства релокують корів з Сумської , Дніпропетровської та Харківської областей в безпечніші регіони Західної та Центральної України в умовах активізації російських ракетно-бомбових ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктах, коментує ситуацію експерт.

"Більшість ферм в Україні була побудована в 70-х-80-х роках, і вони вже не відповідають вимогам для утримання тварин. Нестача приміщень, придатних для утримання корів, створює передумови для подальшого скорочення поголів’я. Багато фермерів не інвестують у збільшення поголів’я корів під час війни, оскільки відчувають дефіцит обігових коштів", - зауважили в галузевій асоціації.

В АВМ нагадали, що згідно з дослідженням "Україна: вплив війни на прибутковість сільськогосподарського виробництва", проведеним Українським клубом аграрного бізнесу та Мінагрополітики за підтримки Глобального фонду зі зменшення ризиків катастроф і відновлення (GFDRR), виробничі витрати фермерів внаслідок зростання цін на корми та електроенергію, а також через девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності населення зростають швидше ніж ціни на готову продукцію.