Економіка

20:30 27.03.2023

В Україні поголів'я великої рогатої худоби за рік скоротилося на 15,6% - Асоціація виробників молока

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В Україні поголів'я великої рогатої худоби за рік скоротилося на 15,6% - Асоціація виробників молока

Поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні за рік війни, на 1 березня 2023 року, скоротилося на 15,6% - до 2 млн 409,1 тис., зокрема корів - на 15%, до 1 млн 347,3 тис., повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

За інформацією АВМ, найсуттєвіше за рік поголів'я в промисловому секторі скоротилося в Запорізькій (з 53,5 тис. до 6,7 тис.), Харківській, Сумській та Миколаївській областях, тоді як дані в Донецькій, Луганській та Херсонській областях відсутні.

Асоціація додає, що за лютий кількість ВРХ у промисловому секторі України, за попередніми даними, збільшилася на 86,1 тис. голів (+0,6%) переважно за рахунок областей центральної та західної України, які мало постраждали від російської агресії, порівняно з областями на півдні та сході.

"Такий "плюс" відбувався за рахунок релокації підприємств, а також не відображає реальних втрат через об’єктивну неможливість цілої низки регіонів надавати статистичні звіти", - зазначили аналітики асоціації.

Станом на 1 березня понад половину (52,6%) поголів'я ВРХ України сконцентровано в Хмельницькій (228,1 тис. голів), Вінницькій (190,8 тис. голів), Полтавській (187,8 тис. голів), Тернопільській (137,9 тис. голів), Одеській (135 тис. голів), Чернігівській (134,6 тис. голів), Черкаській (128,1 тис. голів) і Житомирській (124,5 тис. голів) областях.

У промисловому секторі на молочно-товарних фермах (МТФ) станом на 1 березня 2023 року утримують 936,7 тис. голів ВРХ, зокрема 389,9 тис. голів корів, що відповідно на 7,5% і 8,5% менше, порівняно з минулим роком.

За рік найбільший приріст поголів'я ВРХ у промисловому секторі зафіксовано в Закарпатській (+18,8%), Тернопільській (+7,9%), Івано-Франківській (+7,0%), Київській (+6,1%), Львівській (+5,0%) та Хмельницькій (+3,1%) областях.

Поголів'я корів на МТФ за останній рік приросло в Закарпатській (+30%), Івано-Франківській (+6,4%), Тернопільській (+6,8%), Львівській (+4,9%) та Чернівецькій областях (+4%).

На думку аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, за рік російсько-української війни чимало молочних господарств були змушені продати або залишити своє поголів'я на окупованих або прифронтових територіях, проте багато фермерів зуміли пристосуватися до роботи в екстремальних умовах в областях, які не постраждали від війни.

Найбільше скорочення поголів'я ВРХ і корів у річному розрізі спостерігається в господарствах населення. Станом на 1 березня селяни тримали на 20,9% менше голів ВРХ, ніж торік, чисельність яких скоротилася на 307 тис. голів - до 1,47 млн голів. На 17,6%, або 168,5 тис. стало менше в домогосподарствах і корів, їх чисельність впала до 957,4 тис.

Водночас, як і в промсекторі, у лютому в приватному секторі зафіксовано зростання поголів'я ВРХ на 81 тис. голів (5,5%), зокрема корів - на 6,6 тис. голів (+0,7%).

На думку Кухалейшвілі, приріст поголів'я ВРХ і корів у господарствах населення пов'язаний не тільки із сезонним приростом, а й з уточненням даних щодо кількості тварин, яких тримали в господарствах прифронтових областей, де у 2022 році не здійснювали обліку через військово-політичну нестабільність.

У АВМ також відзначили зростання експорту ВРХ. За попередніми даними Держстату, в лютому Україна експортувала до Лівану та Єгипту майже 2,3 тис. тонн ВРХ живою вагою, що на 19,2% більше, ніж у січні 2023 року.

Теги: #статистика #врх

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