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08:14 05.02.2022

Велика Британія вдвічі збільшить чисельність своїх військовослужбовців в Естонії

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Велика Британія вдвічі збільшить чисельність своїх військовослужбовців в Естонії

Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців і цим подвоїть чисельність своїх солдатів і офіцерів у складі дислокованої в республіці бойової групи НАТО, заявив британський посол в Естонії Росс Аллен (Ross Allen).

"Вони зараз готуються до відправлення. Це близько 850 солдатів, стільки ж, що й у вже розміщеній в Естонії бойовій групі. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця - у лютому", - сказав Аллен у п'ятницю Естонському телебаченню.

Згідно з планом, вони візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil 2022 (Їжак 2022).

Скільки часу вони будуть у балтійській республіці поки що невідомо. "Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні", - сказав Аллен.

Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із "концентрацією російських сил" біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Велика Британія є провідною країною у бойовій групі НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис. осіб. До її складу входять також військовослужбовці Франції, Данії та Ісландії.

Командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем (Martin Herem) у свою чергу зазначив, що британські солдати, що прибувають, будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа. "Місця для цього підготовлені", - сказав Херем.

 

 

Теги: #британія #чисельність #військові #естонія
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