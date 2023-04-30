У Мінську заявили про 1,5 млн осіб у силових структурах Білорусі

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що чисельність силових структур республіки становить близько 1,5 млн осіб у штатах мирного часу.

"Сьогодні ми ці структури всі утримуємо у штатах мирного часу. Весь комплекс: і військові, і міліція, і Комітет держбезпеки, і прикордонники, і територіальна оборона, і народне ополчення - загалом у нас буде під 1,5 млн осіб, які зі зброєю в руках будуть захищати свою країну в разі потреби", - заявив Вольфович журналістам під час інспекції ходу перевірки боєготовності армії в суботу.