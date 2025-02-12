Інтерфакс-Україна
Події
11:37 12.02.2025

Рада відтермінувала строк проходження ВЛК обмежено придатним до військової служби

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Рада відтермінувала строк проходження ВЛК обмежено придатним до військової служби
Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада прийняла в цілому закон, який пролонгує строк проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) до 5 червня 2025 р обмежено придатними до військової служби, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Рада прийняла одразу в цілому №12457 - щодо обов'язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення… Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 05.06.25”, - написав Железняк в Телеграм.

За словами Железняка, законопроект в цілому підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законом, громадяни України віком від 25 до 60 років , які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), зобов’язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 р. (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 р.).

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук подякувала "за оперативне прийняття важливого закону" і відзначила, що на подальші продовження терміну перепроходження медкомісії розраховувати не варто.

"По-перше, це не так багато часу (до 5 червня – ІФ-У). По-друге, не слід розраховувати на подальші продовження терміну. Тому, тих, хто зобовʼязаний пройти ВЛК, закликаю не зволікати та не відкладати медогляд до останнього. А Міноборони та ЗСУ дуже прошу правильно організувати всі процеси та підтримувати адекватні темпи обслуговування людей", - написала Верещук в Телеграм.

Вона пообіцяла "тримати на контролі динаміку та всі питання, які виникатимуть".

Теги: #влк #відтермінування

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