МЗС України спростувало заяви журналіста Карлсона: відстежується кожна одиниця військової техніки

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував заяви американського журналіста Такера Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США, в тому числі наркокартелям.

"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну. Вся поставлена зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань", - написав речник у соцмережі Х.

Раніше американський журналіст з проросійською позицією Такер Карлсон заявив, що Україна буцімто перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським картелям.