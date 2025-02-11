Інтерфакс-Україна
Події
16:21 11.02.2025

МЗС України спростувало заяви журналіста Карлсона: відстежується кожна одиниця військової техніки

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МЗС України спростувало заяви журналіста Карлсона: відстежується кожна одиниця військової техніки

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував заяви американського журналіста Такера Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США, в тому числі наркокартелям.

"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну. Вся поставлена зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань", - написав речник у соцмережі Х.

Раніше американський журналіст з проросійською позицією Такер Карлсон заявив, що Україна буцімто перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським картелям.

 

Теги: #зброя #карлсон #мзс

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