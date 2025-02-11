Інтерфакс-Україна
Події
12:42 11.02.2025

Експосадовця Держказначейства підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на понад 95 млн грн

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Експосадовця Держказначейства підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на понад 95 млн грн

Колишньому начальнику одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації на 95 млн грн, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури на підставі висновку, отриманого від НАЗК, колишньому начальнику одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області повідомлено про підозру. Йому інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України)", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді, подав до НАЗК декларацію за 2023 рік із завідомо неправдивими відомостями, які відрізняються від достовірних більш як на 95 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії впроваджує Головне управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід - управління стратегічних розслідувань Національної поліції України в Полтавській області.

Теги: #підозра #полтавська_область #держказначейство

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