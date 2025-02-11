Київська влада підтримала петицію про заборону забудови Старокиївської гори біля Пейзажної алеї

Київська влада підтримала петицію із закликом заборонити забудову Старокиївської гори біля Пейзажної алеї столиці в частині збереження культурної спадщини.

"Зважаючи на суспільну значимість порушеного в електронній петиції питання, підтримую ініційовану Вами електронну петицію №13302 "Заборона забудови під виглядом будівництва паркінгу на пров. Киянівському та руйнування історичної пам’ятки держави гори Старокиївської (Пейзажна алея)" в частині збереження наявної культурної спадщини", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Крім того, відзначається, що, за даними системи електронного документообігу департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, проєктну документація архітектурних перетворень в межах детального плану території по пров. Киянівському у Шевченківському районі Києва департамент не погоджував, дозволи на виконання робіт не надавалися.

Як повідомлялося, 20 січня петиція на сайті Київської міськради із закликом заборонити забудову Старокиївської гори біля Пейзажної алеї столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявило про неприпустимість знищення пам'ятки археології національного значення заради будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі в Києві.