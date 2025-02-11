Інтерфакс-Україна
Події
10:22 11.02.2025

На Черкащині в результаті російських ударів постраждали двоє людей

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На Черкащині в результаті російських ударів постраждали двоє людей
Фото: НГУ

Російські окупанти вночі у вівторок, 11 лютого, атакували територію Черкаської області, у межах регіону знищено 17 російських БПЛА, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох - середньої тяжкості", - написав Табурець в телеграм-каналі.

Він додав, що звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило.

Обстеження території триває.

Теги: #черкащина #бпла

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