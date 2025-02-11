Понад 2 тис. військових вже отримали статус УБД автоматично – Мінветеранів

Понад 2 тис. Захисників та Захисниць уже отримали статус учасника бойових дій (УБД) в автоматичному режимі, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим: 2 000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків, 6000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП – за лічені хвилини", - йдеться у повідомлені міністерства.

Відзначається, що раніше для цього потрібно було збирати пакет документів, чекати на підписи й проходити відповідні погодження.

Зокрема, на сьогодні, відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин, система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ), а статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця

Повідомляється, що також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

"Після надання статусу УБД Захисники та Захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в "Дії" стане автоматичною", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів України затвердив порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану в режимі реального часу.