Інтерфакс-Україна
Події
09:55 11.02.2025

Понад 2 тис. військових вже отримали статус УБД автоматично – Мінветеранів

2 хв читати
Понад 2 тис. військових вже отримали статус УБД автоматично – Мінветеранів

Понад 2 тис. Захисників та Захисниць уже отримали статус учасника бойових дій (УБД) в автоматичному режимі, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим: 2 000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків, 6000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП – за лічені хвилини", - йдеться у повідомлені міністерства.

Відзначається, що раніше для цього потрібно було збирати пакет документів, чекати на підписи й проходити відповідні погодження.

Зокрема, на сьогодні, відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин, система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ), а статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця

Повідомляється, що також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

"Після надання статусу УБД Захисники та Захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в "Дії" стане автоматичною", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів України затвердив порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану в режимі реального часу.

Теги: #мінветеранів #убд #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 14.05.2025
Майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю доєдналися до програми безоплатного професійного навчання – Держслужба зайнятості

Майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю доєдналися до програми безоплатного професійного навчання – Держслужба зайнятості

11:19 14.05.2025
Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

14:03 13.05.2025
Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

04:47 13.05.2025
Командувач НГУ Півненко відвідав військових, які проходять лікування після поранень та вручив їм нагороди

Командувач НГУ Півненко відвідав військових, які проходять лікування після поранень та вручив їм нагороди

14:02 08.05.2025
Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

18:59 06.05.2025
Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

15:30 05.05.2025
Українські військові під оплески прокрокували на параді у Лондоні – ЗМІ

Українські військові під оплески прокрокували на параді у Лондоні – ЗМІ

21:45 02.05.2025
Верещук: З початку 2024 року видано понад 723 тис. посвідчень УБД, до кінця травня планується повністю ліквідувати заборгованість

Верещук: З початку 2024 року видано понад 723 тис. посвідчень УБД, до кінця травня планується повністю ліквідувати заборгованість

11:27 30.04.2025
Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

11:03 30.04.2025
Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

Зеленський: Не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних і минулих поколінь

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

ОСТАННЄ

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ

Бюро Бернської конвенції виступило проти будівництва військового меморіального цвинтаря в Мархалівському лісі – КЕКЦ

Голова "ПлейСіті" може мати двох заступників

Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу - Сибіга

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

Австралія не розкриватиме деталей поставок списаних танків Abrams до України, у США висловлюють сумнів щодо їх користі - ЗМІ

Музей Авангарду розміститься в маєтку Уварової

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА