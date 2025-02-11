Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 25,6 тис. - Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 31 грудня 2024 року мали 4 млн 260,08 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, що на 25,59 тис. або 0,6% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє Євростат.

"Найбільший абсолютний приріст кількості бенефіціарів спостерігався в Німеччині (+8 830; +0,8%), Польщі (+3 705; +0,4%) та Чехії (+3 435; +0,9%)", - ідеться в інформації відомства.

Зазначається, що кількість людей, які перебувають під тимчасовим захистом, у грудні скоротилася тільки в Данії (-1 995; -5,1%), Італії (-1 310; -0,8%) і Франції (-595; -1,0%).

Згідно з даними Євростату, Німеччина з відривом, що зростає, залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі - 1 млн 161,45 тис. на кінець 2024 року, або 27,3% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС.

До трійки лідерів входять також Польща - 991,63 тис., або 23,3% і Чехія - 388,63 тис., або 9,1%.

Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія - 226,62 тис., Румунія - 179,72 тис. та Італія - 163,10 тис.

Згідно із даними Євростату, в цілому за 2024 рік кількість мігрантів з Україні зі статусом тимчасового захисту скоротилася на 52,14 тис. осіб, але наприкінці 2023 року не були враховані дані Швейцарії, де наразі знаходиться 68,05 тис. таких громадян.

У Німеччині протягом 2024 року число біженців з України зі статусом тимчасового захисту зменшилося на 89,80 тис. через проведене наприкінці 2023 року уточнення даних, тоді як в Польщі воно збільшилося на 36,84 тис., у Чехії – на 15,59 тис., в Іспанії – на 31,70 тис., Румунії – на 33,87 тис. та у Італії – на 1,73 тис.

Євростат також в останні місяці уточнює, що в даних щодо Іспанії, Греції та Кіпру враховується частина людей, чий статус тимчасового захисту вже недійсний.

Згідно з даними відомства, порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці 2024 року спостерігалася в Чехії (35,7), Польщі (27,1) та Естонії (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,5.

Йдеться також, що станом на кінець 2024 року на громадян України припадало понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (31,9%), тоді як дорослі чоловіки - менш як чверть (23,2%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 46,2%, дітей 33,2% і дорослих чоловіків 20,6%.

Понад 100 тис. осіб зі статусом тимчасового захисту на кінець 2024 року було також у Словаччині - 131,53 тис., Нідерландах - 121,30 тис. та Ірландії - 109,99 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Бельгії - 87,24 тис., Австрії - 85,56 тис., Норвегії - 78,77 тис., Фінляндії - 69,39 тис., Болгарії - 68,94 тис., Швейцарії - 68,05 тис., Португалії - 65,29 тис. і Франції - 58,53 тис. (дані дітей переважно не включено - Євростат).

Далі йдуть Литва - 48,25 тис., Латвія - 48,09 тис. осіб, Швеція - 46,41 тис., Угорщина - 39,17 тис., Данія - 36,92 тис., Греція - 32,537 тис., Естонія - 35,44 тис., Хорватія - 25,95 тис., Кіпр - 22,16 тис., Ісландія - 4,02 тис., Люксембург - 3,87 тис., Мальта - 2,22 тис. і Ліхтенштейн - 0,70 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту. 25 червня 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2025 року по 4 березня 2026 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2025 року оцінювали в 6,303 млн, а загалом у світі - у 6,863 млн, що на 49 тис. більше, ніж на 16 грудня.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), водночас приблизно 160 тис. осіб переміщено з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.

Як зазначав на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250210-1