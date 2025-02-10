Інтерфакс-Україна
Події
20:47 10.02.2025

Сирський обговорив з командувачем Спеціальної місії НАТО з допомоги Україні поточні потреби ЗС України

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Сирський обговорив з командувачем Спеціальної місії НАТО з допомоги Україні поточні потреби ЗС України
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Поінформував командувача Групи сприяння безпеці України про обстановку на полі бою та поточні потреби Збройних сил в озброєнні, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу", - написав Сирський у телеграм-каналі за результатами розмови.

За його словами, Баззард запевнив, що потужна практична підтримка України з боку союзників триватиме й надалі.

"Висловив в його особі вдячність уряду та народу Сполучених Штатів Америки за велику політичну підтримку України в боротьбі за незалежність та військову допомогу нашим Силам оборони. Особливо вдячний за надані з початку цього року озброєння, військову техніку і боєприпаси", - додав Сирський.

 

Теги: #нато #розмова #сирський

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