Інтерфакс-Україна
Події
10:12 10.02.2025

Назви Південно-Західна і Південна залізниці є пропагандою російської імперської політики - УІНП

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Назви Південно-Західна і Південна залізниці є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Подальше функціонування назв регіональних філій "Укрзалізниці" Південно-Західна залізниця і Південна залізниця є пропагандою російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Назви регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця": регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та регіональної філії "Південна залізниця" містять символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цих назв є пропагандою російської імперської політики", - йдеться у висновках експертної комісії.

Зазначається, що назва регіональної філії "Південно-Західна залізниця" є калькою з російської назви "Юго-Западная железная дорога", що, своєю чергою, походить від назви "Юго-Западный край России".

У свою чергу, назва регіональної філії "Південна залізниця", успадкована з радянських часів (географічно локалізована на півдні від Москви, столиці колишнього СРСР), пов’язана з реалізацією російської імперської політики і є історико-географічним атавізмом, що не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України, а також території обслуговування населення та господарської діяльності вказаної філії.

"Таким чином, чинні назви вказаних філій пов’язані з реалізацією російської імперської політики й дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнюють бездержавне колоніальне становище України в її складі", - додали в комісії.

Як повідомлялося, в 2023 році АТ "Укрзалізниця" розпочала програму "Залізна українізація" на 2023-2025 роки. Серед іншого, зазначалося, що у рамках програми буде перейменовано філії УЗ "Південна" та "Південно-Західна" залізниці, які розташовані географічно на півночі України, але отримали свої найменування, коли "УЗ" була частиною радянських залізниць.

Пізніше в "Дії" пройшло два опитування стосовно вибору нових назв для регіональних залізниць "Укрзалізниці". За результатами голосування, українці підтримали перейменування Південно-Західної залізниці на Центральну залізницю, а Південної залізниці - на Харківську залізницю.

Теги: #укрзалізниця #перейменування #назви #уінп

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