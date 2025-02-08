Пасажиропотік через кордон стабілізувався
Пасажиропотік через український кордон на тижні з 1 по 7 лютого збільшився лише на 1,4% порівняно з попереднім тижнем - до 441 тис., вже четвертий тиждень поспіль фіксується чистий приплив в Україну, хоча він потрохи і скорочується.
Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд підросла з 213 тис. до 217 тис., тоді як на в'їзд - з 222 тис. до 224 тис.
Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, за тиждень збільшилася зі 115 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 493 до 533.
Як вказує Держприкордонслужба, цієї суботи станом на 18:00 черга на виїзд була тільки на пункті пропуску ПП "Устилуг" на кордоні з Польщею та складала 25 легкових автомобілів, тоді як вдень у ПП "Шегині" та "Краківець" на цьому ж кордоні спостерігалося накопичення транспортних засобів на в’їзд в Україну.
Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року вищі за минулорічні: тоді за подібні сім днів з України виїхало та в'їхало по 204 тис. людей, потік машин становив 113 тис. Минулого року цього тижня пасажиропотік також стабілізувався і тримався на такому рівні вже практично до весняних шкільних канікул.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як від початку третього року - ще на 181 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2025 року оцінювали в 6,303 млн, а загалом у світі - у 6,863 млн, що на 49 тис. більше, ніж на 16 грудня.
У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|07.02
|32
|19
|30
|26
|17
|101
|06.02
|32
|20
|28
|24
|17
|65
|05.02
|29
|18
|27
|24
|16
|81
|04.02
|29
|18
|30
|26
|16
|73
|03.02
|27
|17
|32
|28
|17
|66
|02.02
|33
|20
|39
|35
|17
|82
|01.02
|35
|22
|38
|34
|17
|65
|31.01
|35
|22
|38
|34
|17
|65
|30.01
|33
|21
|32
|28
|16
|63
|29.01
|30
|18
|27
|23
|17
|78
|28.01
|29
|18
|29
|25
|16
|63
|27.01
|28
|18
|28
|25
|17
|68
|26.01
|27
|17
|33
|29
|15
|75
|25.01
|31
|18
|35
|32
|17
|81
Дані: Держприкордонслужба