Пасажиропотік через кордон стабілізувався

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 1 по 7 лютого збільшився лише на 1,4% порівняно з попереднім тижнем - до 441 тис., вже четвертий тиждень поспіль фіксується чистий приплив в Україну, хоча він потрохи і скорочується.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд підросла з 213 тис. до 217 тис., тоді як на в'їзд - з 222 тис. до 224 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, за тиждень збільшилася зі 115 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 493 до 533.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї суботи станом на 18:00 черга на виїзд була тільки на пункті пропуску ПП "Устилуг" на кордоні з Польщею та складала 25 легкових автомобілів, тоді як вдень у ПП "Шегині" та "Краківець" на цьому ж кордоні спостерігалося накопичення транспортних засобів на в’їзд в Україну.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року вищі за минулорічні: тоді за подібні сім днів з України виїхало та в'їхало по 204 тис. людей, потік машин становив 113 тис. Минулого року цього тижня пасажиропотік також стабілізувався і тримався на такому рівні вже практично до весняних шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як від початку третього року - ще на 181 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2025 року оцінювали в 6,303 млн, а загалом у світі - у 6,863 млн, що на 49 тис. більше, ніж на 16 грудня.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 07.02 32 19 30 26 17 101 06.02 32 20 28 24 17 65 05.02 29 18 27 24 16 81 04.02 29 18 30 26 16 73 03.02 27 17 32 28 17 66 02.02 33 20 39 35 17 82 01.02 35 22 38 34 17 65 31.01 35 22 38 34 17 65 30.01 33 21 32 28 16 63 29.01 30 18 27 23 17 78 28.01 29 18 29 25 16 63 27.01 28 18 28 25 17 68 26.01 27 17 33 29 15 75 25.01 31 18 35 32 17 81

Дані: Держприкордонслужба