Інтерфакс-Україна
Події
20:46 08.02.2025

Пасажиропотік через кордон стабілізувався

3 хв читати
Пасажиропотік через кордон стабілізувався

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 1 по 7 лютого збільшився лише на 1,4% порівняно з попереднім тижнем - до 441 тис., вже четвертий тиждень поспіль фіксується чистий приплив в Україну, хоча він потрохи і скорочується.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд підросла з 213 тис. до 217 тис., тоді як на в'їзд - з 222 тис. до 224 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, за тиждень збільшилася зі 115 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 493 до 533.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї суботи станом на 18:00 черга на виїзд була тільки на пункті пропуску ПП "Устилуг" на кордоні з Польщею та складала 25 легкових автомобілів, тоді як вдень у ПП "Шегині" та "Краківець" на цьому ж кордоні спостерігалося накопичення транспортних засобів на в’їзд в Україну.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року вищі за минулорічні: тоді за подібні сім днів з України виїхало та в'їхало по 204 тис. людей, потік машин становив 113 тис. Минулого року цього тижня пасажиропотік також стабілізувався і тримався на такому рівні вже практично до весняних шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як від початку третього року - ще на 181 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2025 року оцінювали в 6,303 млн, а загалом у світі - у 6,863 млн, що на 49 тис. більше, ніж на 16 грудня.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
07.02 32 19 30 26 17 101
06.02 32 20 28 24 17 65
05.02 29 18 27 24 16 81
04.02 29 18 30 26 16 73
03.02 27 17 32 28 17 66
02.02 33 20 39 35 17 82
01.02 35 22 38 34 17 65
31.01 35 22 38 34 17 65
30.01 33 21 32 28 16 63
29.01 30 18 27 23 17 78
28.01 29 18 29 25 16 63
27.01 28 18 28 25 17 68
26.01 27 17 33 29 15 75
25.01 31 18 35 32 17 81

Дані: Держприкордонслужба

 

Теги: #перетин #кордон #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 16.05.2025
Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

23:39 13.05.2025
Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

22:25 13.05.2025
Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

15:32 13.05.2025
Оголошено підозру організатору схеми переправлення ухилянтів за кордон - спецпрокуратура

Оголошено підозру організатору схеми переправлення ухилянтів за кордон - спецпрокуратура

10:14 13.05.2025
Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

22:35 11.05.2025
Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

19:21 27.04.2025
У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

15:10 27.04.2025
Українська ППО за тиждень знищила 841 повітряну ціль

Українська ППО за тиждень знищила 841 повітряну ціль

16:52 23.04.2025
Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат

Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Кислиця: тиск на РФ має продовжуватися, ми не повинні розслаблятися на цьому етапі

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Росіяни фактично зірвали переговори і відмовилися від припинення вогню – Туск

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА