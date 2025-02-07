Фото: Міноборони України

У мобільному застосунку Резерв+ з 7 лютого запрацювало автоматичне продовження відстрочок, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для: людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду; студентів, аспірантів і докторантів. Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично”, - написав Умєров у Facebook.

Міністр додав, що багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції.

“Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі). Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов’язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини”, - наголосив Умєров.