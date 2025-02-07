Інтерфакс-Україна
Події
20:57 07.02.2025

Глави МЗС України та Перу обговорили зміцнення політичного діалогу

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Глави МЗС України та Перу обговорили зміцнення політичного діалогу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга міністр закордонних справ Перу Елмер Шиалер Сальседо обговорили зміцнення політичного діалогу та шляхах активізації двосторонньої співпраці між країнами.

“Під час розмови з міністром закордонних справ Перу Елмером Шиалером я подякував за послідовну підтримку Перу суверенітету та територіальної цілісності України. Ми зосередилися на зміцненні політичного діалогу та шляхах активізації нашої двосторонньої співпраці”, - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

 

Теги: #перу #мзс

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