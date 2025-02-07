20:57 07.02.2025
Глави МЗС України та Перу обговорили зміцнення політичного діалогу
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга міністр закордонних справ Перу Елмер Шиалер Сальседо обговорили зміцнення політичного діалогу та шляхах активізації двосторонньої співпраці між країнами.
“Під час розмови з міністром закордонних справ Перу Елмером Шиалером я подякував за послідовну підтримку Перу суверенітету та територіальної цілісності України. Ми зосередилися на зміцненні політичного діалогу та шляхах активізації нашої двосторонньої співпраці”, - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.