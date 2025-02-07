Бої в Торецьку на Донеччині тривають у міській забудові - ОСУВ “Хортиця”

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Бої в м.Торецьк на Донеччині тривають у міській забудові повідомив, Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Бої в Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який всіма силами і засобами тисне на напрямку. Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, завдають йому нищівних втрат в особовому складі і техніці"”, - наголосив речник.

За його словами, станом на 16:00 на торецькому напрямку ворог атакував вісім разів, ще точаться чотири бої.

Волошин зазначив, що в Торецьку противник проводить активні штурмові дії щоденно - а це від 10 штурмів і більше. “Основні зусилля ворога зосереджені в напрямку шахта "Торецька" - північ, шахти "Центральна" - південь та по центру в напрямку школи №5. Противник мінує логістичні шляхи, навіть свої позаду. А там, де не має змоги мінувати, робить або завали, підривами, або кидає підручні засоби для ускладнення пересування, - повідомили в ЗСУ.

Волошин проінформував, що щоденні втрати ворога на Торецькому напрямку складають: від 20 вбитими та 50-70 пораненими.

Також в ЗСУ зазначили, що кількість використання дронів-камікадзе українськими підрозділами безпілотних систем лише в Торецьку складає понад сто дронів. Водночас речник наголосив, що російські командири “женуть” на штурм міста навіть поранених, адже евакуація практично неможлива - техніка евакуаційна моментально стає ціллю номер один як для дронів, так і для інших засобів ураження”.

"Ворог використовує всі сили і засоби, щоб нас перемогти....як у силу того, що переважає чисельністю і закидає "штурмовим м'ясом" на атаки своїми воїнами (навіть одноразовими, яких відправляють в один кінець на штурм - якщо дійде до якось певно точки, щоб там перечекав і накопичилось у них певна кількість особового складу для штурму), так на інформаційному фронті (використовує розповсюдження своєї ворожої ІПСО)", - заявив Волошин.

Український аналітичний ресурс DeepState також пише, що "інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою — міські бої тривають, а Сили оборони продовжують чинити опір противнику".

Раніше у п'ятницю Міноборони РФ заявило, що нібито війська РФ захопили Торецьк на Донеччині.