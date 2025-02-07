Інтерфакс-Україна
Події
18:41 07.02.2025

Бої в Торецьку на Донеччині тривають у міській забудові - ОСУВ “Хортиця”

2 хв читати
Бої в Торецьку на Донеччині тривають у міській забудові - ОСУВ “Хортиця”

(розширена)

Бої в м.Торецьк на Донеччині тривають у міській забудові повідомив, Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Бої в Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який всіма силами і засобами тисне на напрямку. Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, завдають йому нищівних втрат в особовому складі і техніці"”, - наголосив речник.

За його словами, станом на 16:00 на торецькому напрямку ворог атакував вісім разів, ще точаться чотири бої.

Волошин зазначив, що в Торецьку противник проводить активні штурмові дії щоденно - а це від 10 штурмів і більше. “Основні зусилля ворога зосереджені в напрямку шахта "Торецька" - північ, шахти "Центральна" - південь та по центру в напрямку школи №5. Противник мінує логістичні шляхи, навіть свої позаду. А там, де не має змоги мінувати, робить або завали, підривами, або кидає підручні засоби для ускладнення пересування, - повідомили в ЗСУ.

Волошин проінформував, що щоденні втрати ворога на Торецькому напрямку складають: від 20 вбитими та 50-70 пораненими.

Також в ЗСУ зазначили, що кількість використання дронів-камікадзе українськими підрозділами безпілотних систем лише в Торецьку складає понад сто дронів. Водночас речник наголосив, що російські командири “женуть” на штурм міста навіть поранених, адже евакуація практично неможлива - техніка евакуаційна моментально стає ціллю номер один як для дронів, так і для інших засобів ураження”.

"Ворог використовує всі сили і засоби, щоб нас перемогти....як у силу того, що переважає чисельністю і закидає "штурмовим м'ясом" на атаки своїми воїнами (навіть одноразовими, яких відправляють в один кінець на штурм - якщо дійде до якось певно точки, щоб там перечекав і накопичилось у них певна кількість особового складу для штурму), так на інформаційному фронті (використовує розповсюдження своєї ворожої ІПСО)", - заявив Волошин.

Український аналітичний ресурс DeepState також пише, що "інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою — міські бої тривають, а Сили оборони продовжують чинити опір противнику".

Раніше у п'ятницю Міноборони РФ заявило, що нібито війська РФ захопили Торецьк на Донеччині.

Теги: #торецьк #бої #осув_хортиця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 08.05.2025
ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

23:04 03.05.2025
Ще на 10 напрямках тривають бої, з початку доби на фронті 180 боєзіткнень - Генштаб

Ще на 10 напрямках тривають бої, з початку доби на фронті 180 боєзіткнень - Генштаб

14:23 01.05.2025
Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

16:49 23.04.2025
Окупанти просунулися на південний захід від Торецька в районі Валентинівки та Сухої Балки

Окупанти просунулися на південний захід від Торецька в районі Валентинівки та Сухої Балки

15:58 20.04.2025
Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

12:38 07.04.2025
В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

10:34 23.03.2025
Генштаб підтвердив знищення в Торецьку зосередження десантників та операторів БпЛА ЗС РФ

Генштаб підтвердив знищення в Торецьку зосередження десантників та операторів БпЛА ЗС РФ

16:39 13.03.2025
У Курській області з початку доби було 9 боєзіткнень, ворог завдав 18 авіаударів – Генштаб

У Курській області з початку доби було 9 боєзіткнень, ворог завдав 18 авіаударів – Генштаб

10:56 13.03.2025
Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

12:29 07.03.2025
Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

ОСТАННЄ

Путін повинен продемонструвати готовність до миру діями, а не лише словами - МЗС Норвегії

Туреччина готова прийняти лідерів України та РФ для проведення переговорів – Ердоган

Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

Окупанти працюють над відновленням та перегрупуванням сил і атакують на всіх напрямках, насамперед сумському, – Зеленський

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

Зеленський не координував з Трампом візит до Туреччини та мирні перемовини з РФ

Українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні пізніше ввечері – радник Зеленського

Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА