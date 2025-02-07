7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1080 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1080 RUSSIAN AGRESSION

7 лютого відзначають День жувальної гумки, День числа e, День народження вогнегасника, День роботи голяка, День періодичної таблиці, День чисел.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

День числа e

Щороку 7 лютого математики відзначають День числа e (e-Day), присвячений математичній константі e, відомій як число Ейлера. Це число приблизно дорівнює 2,71828 і відіграє ключову роль у багатьох галузях математики та науки.

День роботи голяка

Сьогодні святкуємо свободу і переваги віддаленої роботи. День роботи голяка, що відзначається в першу п'ятницю лютого, - це дивне свято, яке прославляє гнучкість і свободу роботи з дому. Всупереч назві, мова не обов'язково йде про роботу без одягу, а скоріше про комфорт і автономію, які приходять з віддаленою роботою.

День періодичної таблиці

7 лютого відзначається День періодичної таблиці — свято, присвячене одному з найважливіших інструментів у хімії. Цей день вшановує не лише саму таблицю, але й науковців, які зробили внесок у її створення та розвиток.

День червоного одягу

Щороку в першу п’ятницю лютого люди по всій Америці одягають червоне, щоб привернути увагу до проблеми серцево-судинних захворювань серед жінок. Це День носіння червоного одягу. Це не модна ініціатива — це частина масштабного руху, спрямованого на зменшення смертності жінок від серцевих хвороб.

День чисел

День чисел – це математичне свято й водночас благодійний захід. Щороку, у першу п’ятницю лютого, у Великій Британії відзначається День чисел - національний благодійний захід, організований Національним товариством із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC). Ця важлива ініціатива у поєднанні зі святом математики нагадує про відповідальність дорослих для безпечного дитинства та середовища розвитку дітей.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Ґаррі Сінклера Льюїса (1885-1951), американського письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1930);

120 років від дня народження Ульфа Сванте фон Ойлера (1905-1983), шведського фізіолога, фармаколога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1970);

110 років від дня народження Бориса Абрамовича Буркатова (справж. - Гольденштейн) (1915-2016), українського письменника, літературознавця, критика, журналіста, драматурга, перекладача (США);

100 років від дня народження Миколи Борисовича Ніколаєва (1925-2012), українського художника декоративно-ужиткового мистецтва.

Ще цього дня:

1906 - Сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах);

1992 - 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

1992 - Республіка Бенін визнала незалежність України;

2009 - Лісові пожежі у штаті Вікторія призвели до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, загинули 173 особи;

2010 - Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;

2016 - Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, чим порушила численні договори ООН;

2018 — Розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ("ПВК Вагнера") під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого.

Церковне свято:

День пам’яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійского

Жив цей святий у першій половині 4 століття у Мелітополі (Мала Азія), за часів, коли християнство сусідувало з язичництвом, і поширення істинної віри було справжнім подвигом.

Парфеній був із бідної родини, тож йому була недоступна освіта, але з юних років йому пощастило слухати проповіді і надихатись словами Святого Письма.

У 18 років у юнака відкрився дар чудотворця. Силою слова Божого він виганяв бісів з біснуватих і зцілював немічних. Звістка про ці дива дійшла до Мелітопольського єпископа Філіпа, який і допоміг Парфенію отримати належну освіту. Незабаром майбутній святитель став єпископом міста Лампсака, розташованого в Малій Азії. Завдяки його проповідям багато жителів міста відвернулися від язичництва і стали християнами.

Милосердя святого Парфенія було настільки велике, що він ніколи нікому не відмовляв в зціленні – до нього йшли багато городян і мандрівників. Святитель прожив довге життя і помер мирною смертю в довіреному йому місті, де і був похований з великими почестями.

Іменини: Олександр, Олексій, Петро.