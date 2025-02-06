Сили оборони уразили аеродром окупантів у Приморсько-Ахтарську, виникла пожежа

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на четвер уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі зазначили, що це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

В Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть.

Як уточнили у пресслужбі Сил безпілотних систем (СБС) пізніше, пожежа виникла на одному зі складів, де зберігалися безпілотники.

"Операцію виконали оператори 14-го окремого полку БпАК", - додали у СБС у телеграм.