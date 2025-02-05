Глава Нацполіції: за підривами біля ТЦК та замахами на поліцейських стоять спецслужби РФ, які хочуть дестабілізувати ситуацію

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За підривами біля приміщень ТЦК та СП, замахами на вбивство поліцейських стоять спецслужби РФ, мета яких – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві на негативному ставленні до Сил безпеки та оборони, підкреслює глава Національної поліції України Іван Вигівський.

"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони", - сказав Вигівський на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, 3 із 9 фактів диверсій та терактів стосуються замаху на вбивство поліцейських. "На вихідних зафіксували факт, коли злочинці дзвонять на лінії 102, роблять хибний виклик, кажуть, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, когось утримують, і там закладена вибухівка. Всі поліцейські ще з минулого року орієнтовані на те, що РФ конкретно полюють за всіма силами безпеки і оборони, в тому числі в поліцейським, в тому числі за ТЦК в СП", - підкреслив він.

За словами глави Нацполіції, в замахах на поліцейських ворог придумує різні методи і способи виконання злочину. "У нас є факт, коли в одній з областей викликали наряд поліції і в квартирі замаскували вибухівку під дитячу іграшку" – сказав він.

Вигівський повідомив, що у всіх випадках диверсій та терактів особи, які скоїли злочин, встановлені та затримані, їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За словами Вигівського, спецслужби РФ як правило вербують підлітків або осіб за низькою соціальною відповідальністю, наприклад, наркозбувачів.

"Росіяни у більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні – Рівне і сьогоднішній (Кам'янець-Подільський ТЦК) говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб", - сказав глава Нацполіції.

Він уточнив, щоб в обох випадках виконавці злочинів загинули.

"Тому звертаюся до наших громадян, до суспільства: якщо вам відомо про такі факти, такі теракти – повідомляйте до СБУ, Нацполіції і ми будемо разом працювати в юридичній площині", - додав Вигівський.

Раніше на своїй сторінці в Фейсбук Вигівський повідомив про черговий теракт у Чернівецькій області щодо поліцейських на замовлення РФ.

"Наркоділки, які погодилися на пропозицію ворога, без вагань за гроші прийняли замовлення на вбивство наших поліцейських. Вони залишили вибухівку біля покинутої будівлі та зробили неправдивий виклик на спецлінію 102. Але бажаного результату не отримали, оскільки поліцейські у співпраці з СБУ випередили дії агентів рф", - написав він.

За словами глави Нацполіції, фігурантам всього 18 та 17 років.

"Щодня наші поліцейські під прицілом ворога. Під загрозою підриву та обстрілів ми продовжуємо нести службу попри все", - додав він.