Біля ТЦК в Кам'янець-Подільському загинула людина, яка вчинила підрив – глава Нацполиції

Під час вибуху біля будівлі ТЦК і СП в Кам'янець-Подільському (Хмельницькая обл.) загинула людина, яка принесла вибухівку, заявляє глава Нацполіції Іван Вигівський.

"Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух. Є потерпіли 4 особи. Особа, яка чинила цей злочин, загинула", - повідомив на брифінгу в Києві глава Нацполіції Іван Вигівський.