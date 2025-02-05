Інтерфакс-Україна
Події
13:42 05.02.2025

Сибіга підтвердив, що отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн

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Сибіга підтвердив, що отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн у Парижі, але не має інформації щодо участі держсекретаря США Марко Рубіо.

“Вона (зустріч - ІФ-У) відбудеться у Парижі, приймаючою виступає французька сторона. Мій французький колега Жан-Ноель Барро дійсно мене запросив на зустріч міністрів закордонних справ певних країн ЄС. Це вже буде третя зустріч у такому форматі”, - сказав він на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві у середу.

Сибіга нагадав, що це буде вже третя зустріч у такому форматі (перша відбулася у Варшаві, друга - у Берліні).

“Ці зустрічі надзвичайно важливі. Вони про допомогу Україні у досягненні справедливого, всеосяжного, стійкого миру. Вони про конкретні рішення, як посилювати нашу стійкість і нашу обороноздатність. Вони дуже відверті, вони предметні і вони фокусуються на всіх безпекових аспектах, пов'язаних із безпекою як в регіоні, як з трансатлантичною безпекою, так і безпекою України”, - підкреслив він.

Водночас Сибіга додав, що в нього немає інформації щодо участі держсекретаря США Марко Рубіо у засіданні в Парижі

Раніше агентству “Інтерфакс-Україна” інформовані джерела повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ЄС та США. Зустріч запланована на 12 лютого в Парижі (Франція).

Теги: #запрошення #міністри #сибіга

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