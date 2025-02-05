У Курській області в полон здався 21 російський військовий – ДШВ

Українські десантники разом із суміжними підрозділами взяли в полон у Курській області 21 військовослужбовця держави-агресора, повідомляють у телеграм-каналі Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України в середу.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії рф – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що полоненим була надана вчасна медична допомога.