Сибіга сподівається на проведення розмови з держсекретарем США Рубіо в короткій перспективі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга станом на сьогодні не має підтвердження розмови зі своїм американським колегою Марко Рубіо.

“На жаль, станом на сьогодні в мене немає підтвердження розмови з моїм американським колегою Марко Рубіо. Я чекаю на таке підтвердження і сподіваюся, що ця розмова буде проведена в короткій перспективі. В мене немає інформації щодо участі пана Рубіо у засіданні в Парижі”, - сказав він на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві у середу.

Водночас Сибіга наголосив, що якщо Рубіо братиме участь у Мюнхенській конференції, то він розраховує на зустріч з ним там.

Раніше агентству “Інтерфакс-Україна” інформовані джерела повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ЄС та США. Зустріч запланована на 12 лютого в Парижі (Франція).