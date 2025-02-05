Інтерфакс-Україна
Події
10:18 05.02.2025

Велика Британія надає GBP3 млн на поставки українського продовольства до Сирії

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Велика Британія надає GBP3 млн на поставки українського продовольства до Сирії

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надає GBP3 млн на поставки українського зерна та іншої продовольчої продукції до Сирії в рамках зобов’язань, взятих прем’єр-міністром Кіром Стармером перед президентом України Зеленським два тижні тому, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

"У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ця запланована підтримка стане порятунком для найбільш уразливих верств населення Сирії, на відміну від поставок російського зерна жорстокому режиму Асада, який намагався купити прихильність, навантажуючи дорогий борг на сирійську державу. Ці зловмисні зусилля з боку Росії часто використовували продукцію з незаконно окупованої української землі", - йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #кошти #сирія #велика_британія

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