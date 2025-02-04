Інтерфакс-Україна
Події
16:50 04.02.2025

У "Дії" з'явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян

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У "Дії" з'явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян

У "Дія" в першому кварталі 2025 року може з'явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ,  повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми працюємо над тим, щоб в "Дії" з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - сказав вінна презентації AI Center of Excellence у вівторок.

За словами Федорова, до помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос в текст. Після цього "Дія" визначить, у площині повноважень якого міністерства лежить розв'язання скарги або питання, і перенаправлятиме звернення.

Відповідаючи на уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", міністр сказав, що поява в "Дії" голосового помічника очікується в першому кварталі 2025 року.

Віцепрем'єр також повідомив, що у фокусі уваги Мінцифри є понад проєктів – від фанрейзингової платформи, найбільшого мовного медіа, до BrayOne, GovTech,

"Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед себою мету - до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень", - сказав він, при цьому зазначивши, що не варто чекати появи в Україні конкурентів OpenAI або DeepSeek ще в 2025 році.

AI Center of Excellence - міжнародний хаб, який має стати драйвером використання AI в публічному секторі та розвиватиме цю технологію в Україні.

Теги: #федоров #дія

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