Інтерфакс-Україна
Події
12:38 04.02.2025

П'ятьох дітей вдалося вивезти з окупації

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П'ятеро дітей були вивезені з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще п'ятеро дітлахів з Херсонщини, які пережили жахіття російської окупації – на підконтрольній Україні території. З лап окупантів вдалося вирвати трьох хлопчиків та двох дівчаток. Найменшій дитині – 8 років, а найстаршій – 17. Разом із ними повернули й одну особу з числа дітей-сиріт", - написав він у телеграм у вівторок.

"Усі вони – в безпеці, отримують необхідну допомогу, в тому числі медичну та психологічну", - наголосив Прокудін.

 

Теги: #діти #херсонщина

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